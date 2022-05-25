На Полтавщині п'яний чоловік розбив авто в ДТП, втік і сказав поліції, що машину викрали

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У Лубнах чоловік напідпитку розбив свою машину, а сказав поліції, що її вкрали. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

23 квітня близько 19.00 до поліції Полтавщини надійшло повідомлення від 37-річного мешканця Лубен, що невідомі вкрали його автівку із території домогосподарства. За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Але у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що заявник завідомо неправдиво повідомив поліцію про правопорушення. Як з’ясувалося, власник автомобіля, перебуваючи напідпитку, вчинив ДТП на своєму ВАЗі. Аби уникнути відповідальності, чоловік залишив авто на місці аварії та втік. Через певний час він повідомив поліцію, що, начебто його транспортом заволоділи невідомі особи. Заявник усвідомлював, що факт викрадення авто не відповідає дійсності, однак не дивлячись на це, завідомо надав показання поліції у якості потерпілого.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру у вчиненні правопорушень за частиною 2 статті 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та частиною 2 статті 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.

Крім цього, працівники сектору реагування патрульної поліції Лубенського райвідділу на порушника склали три адміністративні протоколи: за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП та за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

За даним фактом йде досудове розслідування. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.