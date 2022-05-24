Близько 5 років намагаються перейменувати парк «Ювілейний»

У Кременчуці знову підняли питання про перейменування парку «Ювілейний». На засіданні комісії з перейменування запропонували перейменувати парк.
Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко розповів, що планували перейменувати парк «Ювілейний» після перемоги України.
Зауважимо, що питання про перейменування парку «Ювілейний» підіймалося не один рік. Так у грудні 2018 року на засіданні комісії з питань найменування об’єктів , увіковічення пам’яті рекомендували перейменувати парк «Ювілейний» у парк «Слави».
До цього також не один рік обговорювали питання про перейменування парку на честь українських військових захисників.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер