Близько 5 років намагаються перейменувати парк «Ювілейний»

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 256

У Кременчуці знову підняли питання про перейменування парку «Ювілейний». На засіданні комісії з перейменування запропонували перейменувати парк.

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко розповів, що планували перейменувати парк «Ювілейний» після перемоги України.

- Після перемоги оголосимо конкурс (новий конкурс на пам’ятник українським воїнам – ред.), який покаже героїзм та визначимося з назвою. Він по-новому звучатиме, - додав Юрій Гриценко.

Зауважимо, що питання про перейменування парку «Ювілейний» підіймалося не один рік. Так у грудні 2018 року на засіданні комісії з питань найменування об’єктів , увіковічення пам’яті рекомендували перейменувати парк «Ювілейний» у парк «Слави».

До цього також не один рік обговорювали питання про перейменування парку на честь українських військових захисників.