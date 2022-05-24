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Чи можуть позбавити звання Почесних громадян Кременчука, які мають відношення до росії

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 368

  

Питання залишається відкритим 

У Кременчуці на засіданні з перейменування прийняли рішення про перейменування ряду вулиць, серед яких вулиця на честь космонавта Олексія Леонова. Олексій Леонов також мав звання Почесного громадянина Кременчука. На засіданні поставили питання чи можна позбавити Олексія Леонова та інших осіб, які пов’язані з росією та радянським союзом звання Почесного громадянина Кременчука.

- Немає положення, щоб у померлих людей забрати звання, - зауважив голова комісії з перейменування Юрій Гриценко.
Космонавт Леонов та президент рф путін
Космонавт Леонов та президент рф путін

У списку Почесних громадян Кременчука є особи, які потрапили під процес «декомунізації». Наприклад, Семен Бутирін, який встановлював радянську владу у Кременчуці. Або ж російський космонавт Петро Климук.

На фото космонавт Петро Климук
На фото космонавт Петро Климук

У положенні про звання «Почесний громадянин міста Кременчука» є пункт у якому йдеться щодо позбавлення громадян почесного звання.

Позбавлення звання.

5.1. Звання Почесного громадянина міста анулюються в випадку особистого звернення громадянина.

5.2. Громадянин може бути позбавлений почесного звання рішенням Кременчуцької міської ради, з інших причин, зокрема, при набранні законної сили обвинувальним вироком щодо громадянина в порядку аналогічного його присвоєння.

Оскільки частина з почесних громадян померла або навряд чи російський космонавт буде особисто звертатися до Кременчуцької міської ради з проханням, то перед громадою міста та депутатами постає питання, що робити у цьому випадку.

Наприклад, після початку повномасштабної російсько-української війни Луцька міська рада позбавила футболіста Анатолія Тимощука звання Почесного громадянина міста. Проте на відміну від Кременчука у їх положенні трохи інакше звучить пункт позбавлення звання.

- Звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади» може бути скасоване рішенням міської ради, якщо особа, якій воно присвоєно, своєю поведінкою дискредитує це високе звання, а також у разі порушення ним Конституції та Законів України, що доведено у встановленому законодавством порядку, - йдеться у положенні про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади»
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Автор: Альона Душенко

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Теги: Почесний громадянин перейменування
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