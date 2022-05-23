З 1 липня кременчужани зможуть голосувати за нові назви вулиць у нашому місті

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 251

З 1 червня по 1 липня триватиме збір пропозицій від громадськості щодо перейменування

У Кременчуці скоро стартує громадське обговорення щодо перейменування вулиць у рамках дерусифікації, яке проходитиме в кілька етапів. Про це повідомила мерія.

Повний перелік вулиць, провулків, тупиків, проїздів та бульварів, яким пропонується змінити назви, розмістять на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради, щоб містяни мали можливіть з ним ознайомитися і внести свої пропозиції.

І етап громадського обговорення проходитиме з 1 червня по 1 липня. Протягом цього періоду триватиме збір пропозицій від громадськості.

Після цього проведуть ІІ етап – голосування – під час якого містяни зможуть висловити свою думку щодо перейменування вулиць, провулків, тупиків, проїздів та бульварів нашого міста та віддати свої голоси за нові назви, які їм сподобаються.

Після громадського обговорення перелік нових назв затвердить Кременчуцька міська рада.