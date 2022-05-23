З полону звільнили справжнього автора фрази «Русский военный корабль, иди на*хуй!»

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 811

Це був прикордонник, ім'я якого поки що не розкривають, а не морський піхотинець Роман Грибов, як вважалося раніше

Автора фрази «Русский военный корабль, иди на*хуй!» вдалося витягнути з полону. Про те, що прикордонник, який спілкувався з загарбниками та послав їхній корабель у відомому напрямку, уже на свободі, повідомив начальник прикордонної застави «Острів Зміїний» Богдан Гоцький.

За його словами, тоді, 24 лютого, ворог намагався змусити захисників Зміїного здатися та пропонував роботу й велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець й він вказав напрямок російському кораблю.

Ім'я героя поки що не розкривають. Раніше вважалось, що фраза належить морському піхотинцю Роману Грибову, якого вдалося звільнити з полону ще наприкінці березня.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко прокоментував hromadske , що Держприкордонслужба та Збройні сили не спростовували та не підтверджували інформацію про авторство Грибова, щоб не наражати на небезпеку всіх полонених захисників Зміїного.

Проте зараз Держприкордонслужба може підтвердити, що автором слів про корабель був саме прикордонник, якого вже звільнили з полону. Під час атаки росіян на острів Зміїний серед українських військових канал зв'язку був лише у прикордонників. Тож російські судна могли спілкуватися з українськими силами на острові лише через них.

Андрій Демченко зазначив, що через це серед українських полонених зі Зміїного найбільше допитували прикордонників. Саме тому Україна не могла офіційно ні підтвердити інформацію про Грибова, ні спростувати, адже це могло зашкодити полоненим.

Речник також розповів, як з'явився аудіофайл, на якому прикордонник посилає російський корабель. Його записували інші українські військові на материковій частині України, де є така ж радіоточка. Зрештою вони й зафіксували знамениті слова чоловіка.