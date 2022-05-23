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Кременчук, Споживач, Україна, Світ

В Україні через війну зупинилося найбільше в Європі підприємство з солевидобутку «Артемсіль»

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 630

 

Тепер Україні доведеться експортувати більше солі з-за кордону, а зупинку підприємства відчують на собі й іноземні споживачі

У Донецькій області через обстріли росіян зупинилося найбільше в Європі підприємство з солевидобутку «Артемсіль». Про це розповів «Вільному Радіо» в.о. директора «Артемсолі» Віктор Юрін:

- Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці.

Більшість мешканців Соледара – співробітників державного підприємства «Артемсіль» – вже евакуювались. Ніхто з них на роботі поранений не був та не загинув. 

За словами Віктора Юріна, підприємство зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара. Тоді ж запаси готової продукції вивезли у торговельні мережі.

- Нашу вузлову станцію «Сіль», куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. «Артемсіль» в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони — ред.). А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо, — каже очільник «Артемсолі».

Тепер Україні доведеться експортувати більше солі з-за кордону, а зупинку підприємства відчують на собі й іноземні споживачі.

- Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія, - пояснив пан Юрін.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: agropolit.com

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