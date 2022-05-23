У Кременчуцькому районі попрощалися із захисником Олександром Козелом

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У Свято-Михайлівському храмі мешканці Кременчуччини прощалися із захисником Олександром Козелом. 6 травня старший солдат Олександр Козел на Харківщині у боях з російськими окупантами отримав тяжкі поранення. Два дні він боровся за життя у госпіталі, але, на жаль, поранення були вкрай тяжкими, і 8 травня наш захисник відійшов у вічність.

18 травня тіло воїна-земляка зустріли у рідному місті, а наступного дня, 19 травня, у Свято-Михайлівському храмі Глобиного рідні, побратими, військовослужбовці, керівництво громади, друзі, знайомі та вдячні містяни попрощалися з Олександром та провели Героя у останню путь.

Народився Олександр 12 квітня 1987 року у м. Глобине Полтавської області. У 2002 році закінчив Глобинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 імені В.Є. Курченка. 8 лютого 2022 року Другим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки був відправлений на військову службу за контрактом до військової частини А2167 міста Біла Церква. І до останнього свого подиху він був вірним своїй Батьківщині.