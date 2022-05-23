Як за допомогою безпілотників та «Піону» ЗСУ знищили паливозаправник і бронетехніку орків

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 60

Вже відомі загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну станом на 23 квітня

Безпілотники + артилерія = втрати росіян! За такою схемою на цьому відео ЗСУ знищують рашистів. Артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА, і лише після цього завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона.

- Гарячий запах українського «Піону», а саме так називається ця гармата, – останнє, що відчули окупанти. У орків – мінус паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас – чудовий настрій від результативної співпраці! – повідомили у 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ.

Українські захисники кажуть, що в ході операції випробували безпілотник українського виробництва Spectator.

Також Генеральний штаб ЗСУ вже повідомив про загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну станом на 23 квітня: