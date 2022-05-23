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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Як за допомогою безпілотників та «Піону» ЗСУ знищили паливозаправник і бронетехніку орків

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 60

 

Вже відомі загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну станом на 23 квітня

Безпілотники + артилерія = втрати росіян! За такою схемою на цьому відео ЗСУ знищують рашистів. Артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА, і лише після цього завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона.

- Гарячий запах українського «Піону», а саме так називається ця гармата, – останнє, що відчули окупанти. У орків – мінус паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас – чудовий настрій від результативної співпраці! – повідомили у 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ.

Українські захисники кажуть, що в ході операції випробували безпілотник українського виробництва Spectator.

Також Генеральний штаб ЗСУ вже повідомив про загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну станом на 23 квітня:

  • особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1293 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,
  • артилерійських систем – 604 (+5) од,
  • РСЗВ - 201 (+0) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
  • крилаті ракети - 110 (+3),
  • кораблі/катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 43 (+0).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: defence-ua.com

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Теги: втрати Росія війна
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