Як за допомогою безпілотників та «Піону» ЗСУ знищили паливозаправник і бронетехніку орків

Вже відомі загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну станом на 23 квітня
Безпілотники + артилерія = втрати росіян! За такою схемою на цьому відео ЗСУ знищують рашистів. Артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА, і лише після цього завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона.
- Гарячий запах українського «Піону», а саме так називається ця гармата, – останнє, що відчули окупанти. У орків – мінус паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас – чудовий настрій від результативної співпраці! – повідомили у 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ.
Українські захисники кажуть, що в ході операції випробували безпілотник українського виробництва Spectator.
Також Генеральний штаб ЗСУ вже повідомив про загальні втрати росіян за час вторгнення в Україну станом на 23 квітня:
- особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1293 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,
- артилерійських систем – 604 (+5) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
- крилаті ракети - 110 (+3),
- кораблі/катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: defence-ua.com