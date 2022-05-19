Кліщі атакують: цьогоріч у Кременчуці ці комахи вкусили 45 дітей

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 160

На Полтавщині за тиждень четверо людей інфікувалися хворобою Лайма, одна людина із них – з Кременчука

За останній тиждень в Полтавський області зареєстрували 4 випадки хвороби Лайма (по одному в Полтаві, Кременчуці, Полтавському та колишньому Диканському районах). Про це інформують лікарі–епідеміологи Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

До речі, станом на 17 травня цього року до лікувальних закладів Кременчука з приводу присмоктування кліщів та їх видалення звернулось 45 осіб, всі діти. У таких випадках лікарі радять не займатися самолікуванням, а звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

У Кременчуці поодинокі випадки хвороби Лайма реєструються з 2012 року. У попередньому 2021 році було 20 таких випадків. За 4 місяці 2022 року на Хворобу Лайма захворіло 3 кременчужанина.

Переносниками хвороби є кліщі. Природні осередки кліщів визначені на території більш ніж 150 населених пунктів Полтавській області, у тому числі і в Кременчуці та Кременчуцькому районі. Чисельність кліщів щороку зростає, а сезон їх активності з квітня по жовтень в останні роки збільшився – з березня по листопад.

Будьте уважні під час відпочинку на природі. Кліщі можуть знаходитись на траві, кущах, гілках дерев на відстані 50-70 см від землі. Під час прогулянок у лісі необхідно одягати білий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, щоб було легше помітити повзаючих кліщів. Голову потрібно прикривати головним убором. Під час перебування на природі необхідно проводити само- та взаємоогляди кожні 2 години та ще раз – вдома. Одяг вдома потрібно уважно оглянути та відразу змінити.

Щоб попередити напади кліщів або інших комах під час прогулянок на природі, необхідно використовувати репеленти – засоби, що відлякують комах (уважно ознайомтесь з інструкцією по застосуванню препаратів).

Найчастіше прикріплення кліща відбувається на потилиці, шиї, в пахвинних ділянках, у пупку, під лопатками та вздовж хребта. У більшості випадків присмоктування кліща залишається непоміченим. Але потім на місті прикріплення виникає свербіж та запальний процес у вигляді кільцевого почервоніння.

Якщо знайшли у себе кліща, не намагайтеся самостійно його видалити. Невдале видалення може призвести до того, що частина комахи залишиться в шкірі та викличе запальний процес. Тому зверніться до травматологічних пунктів (дитячого або дорослого), які працюють цілодобово, або до медзакладу за місцем мешкання.

Коли кліща видалили, необхідно отримати консультацію лікаря-інфекціоніста, лікаря-дерматолога або сімейного лікаря. Покуси кліщами можуть в подальшому викликати хворобу Лайма. Тільки спеціаліст надасть кваліфіковані поради та настороги щодо подальшого обстеження та розповість про перші ознаки хвороби у випадку її виявлення. Хвороба Лайма не передається від людини до людини. Але якщо її не лікувати, вона має дуже важкі та небезпечне наслідки.