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Стало відомо, коли у кременчуцьких школярів завершиться навчальний рік

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 399

 

Останні уроки – 27 травня, а далі – практика та екскурсії

Стало відомо, коли у кременчуцьких школярів завершиться навчальний рік – очільник департаменту освіти нашого міста Геннадій Москалик повідомив ТЪ, що останнім днем, коли у дітей будуть уроки, стане п'ятниця, 27 травня. Потім на учнів ще чекає практика та різні екскурсії.

Що стосується свята останнього дзвоника, то єдиний варіант, як він може відбутися – це онлайн. Дітей у школах не збиратимуть.

Як і у минулі роки, атестати випускникам ліцеїв планують вручати у сквері імені Олега Бабаєва, але конкретну дату поки що не призначили. Офіційних випускних для 11-класників проводити не будуть.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Укрінформ

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Теги: навчальний рік школи школярі последний звонок випускники
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