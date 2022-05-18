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На тимчасово окупованих територіях Луганщини відбуися протести проти мобілізації

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 387

 Інформація на вечір 18 травня

Оперативна інформація станом на 18.00 18 травня щодо російського вторгнення. Триває 84 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальні дії у східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання.
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. В збройних силах республіки білорусь до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку підрозділи противника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно.

Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування.

За наявною інформацією, підрозділи збройних сил російської федерації, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони.

6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил російської федерації.
На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти, за підтримки артилерії, вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали втрат. Ворог підвищив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

На Донецькому напрямку противник обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння, включно з авіацією.

На Лиманському напрямку окупанти намаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, успіху не має.

На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат, відступив. Штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.

На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, успіху не має.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили, здійснювали артилерійські та мінометні обстріли об’єктів інфраструктури та житлових будинків в районах населених пунктів Новоандріївка, Кам’янське, Оріхів, Ольгівське і Полтавка.
На Південнобузькому напрямку противник обстрілював населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. Ворог продовжував заходи інженерного обладнання позицій. З метою коригування вогню артилерії використовував БпЛА “Орлан-10”.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

За наявною інформацію, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога - повернення мобілізованих додому.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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