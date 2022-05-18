Боксер з Кременчука Едуард Вінніченко завоював «золото» у Польщі

Вітаємо нашого спортсмена
У польському місті Щецин кременчуцький боксер Едуард Вінніченко став чемпіоном у своїй ваговій категрії. Наш спортсмен тренувався у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім.Піддубного під керівництвом тренера Олександра Мальцева.
- 14 травня у Щецині (Польща), відбувся турнір з боксу, в якому взяв участь наш вихованець-спортсмен Едуард Вінніченко та виборов І місце. Молодець, хлопче, так тримати! Окрема подяка тренеру Олександру Мальцеву, - йдеться у повідомленні.
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