Боксер з Кременчука Едуард Вінніченко завоював «золото» у Польщі

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 332

У польському місті Щецин кременчуцький боксер Едуард Вінніченко став чемпіоном у своїй ваговій категрії. Наш спортсмен тренувався у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім.Піддубного під керівництвом тренера Олександра Мальцева.

- 14 травня у Щецині (Польща), відбувся турнір з боксу, в якому взяв участь наш вихованець-спортсмен Едуард Вінніченко та виборов І місце. Молодець, хлопче, так тримати! Окрема подяка тренеру Олександру Мальцеву, - йдеться у повідомленні.