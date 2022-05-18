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Кременчук, Здоров'я

На Полтавщині надають безкоштовну психологічну допомогу: куди звертатись

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 466

 

Де у Кременчуці надають допомогу

Фахівці Центру психічного здоров’я КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» продовжують надавати безкоштовну психологічну допомогу учасникам та свідкам психотравмуючих ситуацій, тимчасово переміщеним громадянам, як дорослим, так і дітям, військовослужбовцям і родичам загиблих. Про це інформує пресслужа закладу.

Допомогу можна отримати стаціонарно, амбулаторно та в онлайн-форматі (або в телефонному режимі цілодобово).

Її надають за адресами:

  • Полтава, вул. Зигіна, 3, вул. Медична, 1;
  • Кременчук, вул. Павла Чубинського, 12

Контактні телефони: (0532) 50-62-04, (095) 182-22-75.

Із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну до Центру психічного здоров’я постійно звертаються за допомогою багато людей. Серед них військовослужбовці, а також внутрішньо переміщені особи: як діти, так і дорослі. Частина громадян звернулися анонімно.

Усі люди отримали шанобливе і гуманне ставлення з боку фахівців, психологічні обстеження, консультації, сеанси психотерапії, відповідні етичним і державним стандартам; гарантії на збереження таємної інформації щодо факту звернення, стану здоров’я та інших відомостей, отриманих у процесі надання допомоги; інформацію про свої права, обов’язки і стан психічного здоров’я.

Психологи Центру психічного здоров’я отримують позитивний зворотній зв’язок від людей, які звертаються за психологічною допомогою.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: психологічна допомога війна
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