На Полтавщині надають безкоштовну психологічну допомогу: куди звертатись

Фахівці Центру психічного здоров’я КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» продовжують надавати безкоштовну психологічну допомогу учасникам та свідкам психотравмуючих ситуацій, тимчасово переміщеним громадянам, як дорослим, так і дітям, військовослужбовцям і родичам загиблих. Про це інформує пресслужа закладу.
Допомогу можна отримати стаціонарно, амбулаторно та в онлайн-форматі (або в телефонному режимі цілодобово).
Її надають за адресами:
Контактні телефони: (0532) 50-62-04, (095) 182-22-75.
Із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну до Центру психічного здоров’я постійно звертаються за допомогою багато людей. Серед них військовослужбовці, а також внутрішньо переміщені особи: як діти, так і дорослі. Частина громадян звернулися анонімно.
Усі люди отримали шанобливе і гуманне ставлення з боку фахівців, психологічні обстеження, консультації, сеанси психотерапії, відповідні етичним і державним стандартам; гарантії на збереження таємної інформації щодо факту звернення, стану здоров’я та інших відомостей, отриманих у процесі надання допомоги; інформацію про свої права, обов’язки і стан психічного здоров’я.
Психологи Центру психічного здоров’я отримують позитивний зворотній зв’язок від людей, які звертаються за психологічною допомогою.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер