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Кременчук, Благодійність

Волонтери з Кременчука доставили гуманітарку туди, де немає магазинів

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 324

 Також доставили допомогу військовим

Кременчуцькі волонтери доставили гуманітарну допомогу у місця, де вона необхідна. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Марина Пилипенко 

- Ми були у Людей. Там, де не має магазинів, ринків, можливості придбати собі їжу. Близько пів тисячі людей отримали гуманітарну допомогу, яку ми зібрали і привезли. Ліки, їжа, запашний хліб - це все, що дуже потребують люди, що живуть в зоне бойових дій. Я щиро дякую усім, хто допомогає, хто надає можливість допомогати. Дякую вам Люди, - йдеться у повідомленні.

 

Також волонтери роздали військовим турнікети, бандажі, оклюзія, гемостатик від Олександра Воробця. Також берці та кросівки для наших захисників.

- 19 пар дуже зручних берців та 20 пар кросівок - done. Друзі, дякуючи усім вам, вашої підтримки, ми змогли зібрати кошти, сплатити за обувь для хлопців та дівчат добровольців. Наши військові дуже вдячні за допомогу. Дякую Маша Бурдун за допомогу в придбані зручних кросівок. Дякую Roman Naumovych, за пошив чудових берців, - додала Марина. 

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: допомога війна
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