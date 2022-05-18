Де у Кременчуці роздають безкоштовний хліб

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Щоденно крім суботи
Волонтери опублікували адреси видачі безкоштовного хліба. Його видають щоденно з 12.00 до 14.00, крім суботи.
Адреси видачі:
Хліб роздають всім, не лише переселенцям. Контактний номер 093-764-47-28
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