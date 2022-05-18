Де у Кременчуці роздають безкоштовний хліб

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 665

Волонтери опублікували адреси видачі безкоштовного хліба. Його видають щоденно з 12.00 до 14.00, крім суботи.

Адреси видачі:

бульвар Автокразівський, 11

вул. Героїв Крут

Хліб роздають всім, не лише переселенцям. Контактний номер 093-764-47-28