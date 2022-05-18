Попрощалися з військовим Юрієм Титенком, який працював у Кременчуці

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Також у Полтаві порощалися 8 військовими

У боях за село Веселе Донецької області 12 травня загинув житель Бережнівки з Полтавщини Юрій Титенко. Як повідомляє видання «ЕХО», 17 травня жителі Білицької громади провели захисника в останню путь.

Військовий народився 24 жовтня 1989 року. Із 1996 до 2005 навчався в Бережнівській дев’ятирічній школі, а наступні два роки у Бутенківській ЗОШ.

Здобув професію маляра-штукатура в Горішньоплавнівському будівельному професійному ліцеї. Далі працював у Кременчуці на ливарному і вагонобудівному заводі.

У 2015 році був мобілізований до Збройних Сил. А 9 березня цього року Юрія Титенка вдруге призвали до війська боронити державу від російських окупантів.

В Юрія залишилися батьки Алім Іванович і Аліна Олександрівна, дружина Євгенія, донька Дарина.

А вже 18 травня у Полтаві попрощалися з 8 військовими

18 травня у Полтаві біля Свято-Успенського кафедрального собору прощалися з вісьмома українськими воїнами, які віддали свої життя за Батьківщину.

Полтавці прийшли, щоб віддати останню шану Захисникам України:

Солдат Куриленко Олександр Вікторович загинув 25 квітня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Шебелинка Балаклійського району на Харківщині.Солдат Карась Віталій Вікторович загинув 25 квітня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Шебелинка Балаклійського району на Харківщині.

Старший солдат Химич Юрій Якович загинув 25 квітня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Шебелинка Балаклійського району на Харківщині.

Солдат Палій Денис Ігорович загинув 25 квітня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Шебелинка Балаклійського району на Харківщині.

Солдат Дергай Анатолій Вікторович загинув 25 квітня внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Шебелинка Балаклійського району на Харківщині.

Старший сержант Дворяткін Валерій Іванович загинув 15 травня поблизу населених пунктів Малинівка та Гуляй Поле Запорізької області.

Молодший сержант Фесенко Максим Юрійович загинув 15 травня поблизу населених пунктів Малинівка та Гуляй Поле Запорізької області.

Молодший сержант Шляховий Владислав Анатолійович загинув 14 травня внаслідок артобстрілу у населеному пункті Борівське Луганської області.