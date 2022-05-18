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Брат Кадирова міг бути польовим командиром у Маріуполі, - розвідка

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 101

Британська розвідка вважає, що така «кадрова політика» свідчить про серйозні проблеми росії із ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє розколу серед командування, яке ускладнює наступ рф

Двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов - ймовірно, був польовим командиром в Маріуполі. Такі дані оприлюднила британська розвідка, повідомляє Українська правда. 

Оскільки спроби рф захопити місто були невдалі, вони призвели до суттєвих втрат особового складу серед російських військ. 

Так, намагаючись подолати український опір, росія широко використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, які, ймовірно, складаються з кількох тисяч бойовиків, переважно зосереджених на маріупольському та луганському напрямках.

«Ці сили, ймовірно, складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які зазвичай займаються охороною влади Кадирова», - йдеться в повідомленні.

Сам Кадиров, ймовірно, здійснює особистий нагляд за розгортанням. Таке розгортання, на думку розвідки, демонструє серйозні проблеми росії із ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє розколу серед командування, яке ускладнює наступ рф.  

Раніше повідомлялось, що рашисти утримують у спеціальних таборах же 96 тисяч депортованих маріупольців. Табори знаходяться переважно на Далекому сході та у Сибіру. 

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: війна Маріуполь Кадиров
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