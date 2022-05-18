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У Кременчуці викрали 58-річного чоловіка та вимагали 15 тис доларів

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 441

 Місцевого мешканця вивезли машиною на склади та застосували насильство

У Кременчуці затримали двох місцевих мешканців, які викрали людину та вимагали гроші. Як повідомляє поліція Полтавщини, оперативники та слідчі Кременчуцького райуправління встановили, що 58-річного чоловіка схопили на одній з вулиць Кременчука та на автомобілі вивезли до складських приміщень. 

Там, застосовуючи фізичне та психологічне насильство, викрадачі вимагали від потерпілого 15 тисяч доларів .

- На даний час двом фігурантам вже повідомлено про підозри у викраденні людини та вимаганні грошей, а також обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Окрім того, тривають оперативно-слідчі заходи щодо збору та дослідження доказової бази, а також встановлення інших учасників групи, причетних до скоєння корисливо-насильницьких злочинів, - говорить Євген Рогачов, начальник  поліції Полтавщини.


 Зазначається, що за клопотанням слідчого підрозділу Кременчуцького райуправління поліції, погодженим з Кременчуцькою окружною прокуратурою, фігурантам вже повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи.

Винним у скоєнні цих злочинів може загрожувати від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні полтавчанина, що викрав дівчину, засудили до 4 років ув'язнення

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: викрадення поліція Полтавщини
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