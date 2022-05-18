У Кременчуці викрали 58-річного чоловіка та вимагали 15 тис доларів

У Кременчуці затримали двох місцевих мешканців, які викрали людину та вимагали гроші. Як повідомляє поліція Полтавщини, оперативники та слідчі Кременчуцького райуправління встановили, що 58-річного чоловіка схопили на одній з вулиць Кременчука та на автомобілі вивезли до складських приміщень.
Там, застосовуючи фізичне та психологічне насильство, викрадачі вимагали від потерпілого 15 тисяч доларів .
Зазначається, що за клопотанням слідчого підрозділу Кременчуцького райуправління поліції, погодженим з Кременчуцькою окружною прокуратурою, фігурантам вже повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи.
Винним у скоєнні цих злочинів може загрожувати від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у квітні полтавчанина, що викрав дівчину, засудили до 4 років ув'язнення
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер