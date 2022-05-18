«По уху бы каждый день отрезала, по пальцу» - журналісти знайшли росіянку, яка готова катувати українських дітей (відео)

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 612

Голос жінки, яка потрапила на плівки СБУ, належить рашистці Юлії Кипитовій

Журналісти «Схем» знайшли росіянку, яка в розмові з чоловіком-окупантом заявила, що готова катувати українських дітей і закликала його їх вбивати, повідомляє «Радіо Свобода».

Так, 11 травня СБУ опублікувала перехоплену розмову російського загарбника з дружиною. «Схеми» ідентифікували подружжя за допомогою даних, які надали співробітники української спецслужби.

– А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая в школе просили нарисовать, короче, ну, к празднику, они сказали: «Это не наш праздник». Это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти «нацики», они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех «‎в Россию едьте, едьте»? Придурков этих… Взяли бы, всех там переубивали бы, да и на**р, – каже жінка своєму чоловікові. – Какая ты добрая, – відповідає їй на це військовий РФ. – Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь», я б им пи**ки тоже резала вот так вот, звёзды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было. – Это ж дети, Юль. – Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. А голос жінки на записах СБУ, як встановили журналісти, належить 30-річній громадянці рф Юлії Копитовій. Дівоче прізвище - Циганкова. Вона – зі селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.

Циганкова вийшла заміж у 2020 році і стала Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції.

Відповідно до даних цих же джерел, у 2019 році вона працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.