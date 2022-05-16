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«Коли не розуміє польської, тренер говорить англійською»: юний футболіст «Кременя» дебютував у польській лізі

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 207

 

Кременчуцькі футболісти облаштовуються за кордоном

З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України частина юних кременчуцьких футболістів з мамами виїхали за кордон. Серед тих хто з мамою та братиком тікав за кордон був 13-річний Артем Єгунов.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з татом хлопця Сергієм Єгуновим, який розповів, як вони облаштувалися у Польщі та як футбол допомагав адаптуватися у новій країні.

- 30 січня я поїхав до Чехії на три місяці, щоб заробити кошти. Й тут почалася війна. Ми вирішили, що дружина взяла двох дітей та виїхала з України до Польщі 3-го березня. Разом з дружиною ми у Польщі знайшли роботу та зробили документи, - розповів Сергій як його дружина з синами виїхали до Польщі.

 

За словами Сергія поляки на перші місяці життя надали все: житло, їжу, речі. З боку Польщі була неймовірна підтримка наших громадян.
Старший син Сергія Артем – вихованець тренерів «Кременя» Антона Диндікова та Володимира Дичка.

Артем, юний вихованець МФК «Кремінь»
Артем, юний вихованець МФК «Кремінь»

- Артему потрібна була практика футболу. Найближча команда до нашого міста знаходилася за 16 км. Доводиться їздити, а маршрутці в інше місто. За тренування ми не платимо. Тренеру Артем сподобався. Син підійшов до мене і сказав чи не проти я, щоб він зіграв у Польській лізі, це типу нашої Дитячо-юнацької футбольної ліги (ДЮФЛУ). Сам зробив документи. Ми лише медкомісію пройшли безкоштовно.

Артем вже дебютував за польську «Унію» Освенцім в офіційному матчі Польської Ліги.

 

- Чи відрізняються тренування у Кременчуці та Польщі?

- Тренування відрізняються тим, що тут грають індивідуально, а в нас побудована командна гра. Спочатку було важко звикнути.

 

- Сергію, а як в Артема з розумінням польської мови?

- На тренуваннях Артем розуміє польську мову. Якщо щось не розуміє, то тренер підійде й пояснить англійською.

- Ви навчаєтеся дистанційно чи перейшли у польську школу?

- У школу не ходимо (навчаються дистанційно в українській – ред.). З 1 вересня плануємо піти в академію футболу у Кракові. Хвилюємося звичайно за батьків, які залишилися в Україні. Хочемо, щоб це все закінчилося.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: фотографії з архіву Сергія Єгунова

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Теги: футбол Кремінь біженці Польща
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