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Ще три-чотири місяці війни - і доведеться урізати зарплати та пенсії, - голова Мінфіну

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 1 686

 За прогнозами Світового банку, 2022 року ВВП України скоротиться на 45%

Через широкомасштабне вторгнення російської армії у 2022 році ВВП в Україні скоротиться більш ніж на 40 відсотків, тому влада буде змушена скорочувати бюджетні витрати, у тому числі й захищені - зарплати, пенсії та соціальні виплати. Про це в інтерв'ю The Economist заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Так, за прогнозами Світового банку, 2022 року ВВП України скоротиться на 45% порівняно з показником 2021 року. Надходження до бюджету скоротяться через зупинення та неповне завантаження сотень підприємств, а також через податкові преференції для ФОПів. Український Мінфін прогнозує падіння ВВП на рівні 44%. Втім, стверджувати, що це буде саме так, не береться ніхто. Все залежатиме від того, як довго триватимуть воєнні дії.

А в ООН не виключали, що конфлікт може призвести до того, що 9 з 10 українців опиняться за межею бідності.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна зарплата пенсія
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