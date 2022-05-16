Вранці на Сумщину намагалася зайти російська ДРГ - прикордонники дали бій

росіяни «піджав хвоста» повернулися на росію
Під прикриттям вогню на територію України сьогодні вранці намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
- Рашисти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група, - йдеться в повідомленні.
Прикордонники наголосили, що дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.
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