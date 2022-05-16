Вранці на Сумщину намагалася зайти російська ДРГ - прикордонники дали бій

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 514

Під прикриттям вогню на територію України сьогодні вранці намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

- Рашисти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група, - йдеться в повідомленні.

Прикордонники наголосили, що дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.