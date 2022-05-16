8 м'ячів на двох: «Кремінь поступився «Олександрії»

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В Олександрії, 12 травня, на полі КСК «Ніка» відбувся товариський матч між першоліговим кременчуцьким «Кременем» та місцевою «Олександрією», яка представляє УПЛ. Команди за одну гру забили 8 голів. У підсумку олексайндійці здобули перемогу.

«Олександрія» - «Кремінь» - 5:3

Голи: Глоба (12), Устименко 36, 47, 51, Третьяков 59 (пен) - Куць 22, 50 (пен), Азізов 53

«Кремінь» (1 тайм): Єрмолов, Азізов, Ченбай, Жданович, Ульянко, П’ятибрат, Галата, Куць та 3 ГНП

«Кремінь» (2 тайм): ГНП, Азізов, Пилипенко, Ульянов, ГНП, ГНП, ГНП, Жданович, Ульянко (ГНП, 78), Галата (П’ятибрат, 57), Куць (Кучеренко, 78)

ГНП - гравець на перегляді

Нагадаємо, що кременчуцька команда «Кремінь» провела товариські матчі у Полтаві, Павлиші, Горішніх Плавнях.