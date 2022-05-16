У Горішніх Плавнях військові зупинили підозрілу особу

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 1

Цими вихідними, під час проведення профілактичного відпрацювання та підтримання правового режиму воєнного стану у Горішніх Плавнях, спільно з працівниками Національної поліції, кременчуцькі гвардійці зупинили підозрілу особу. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.

В ході проведення поверхневої перевірки, у громадянина виявили у кишені кастет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для складання протоколу за статтею 263 ККУ.

Нагадаємо, що напередодні 9 травня у Кременчуці під час несення служби військовослужбовцями Національної гвардії України було зупинено транспортний засіб ХОНДА СІВІК, який рухався через блокпост з увімкненим відеореєстратором. Під час проведення перевірки мобільного телефону були виявлені фотографії військових об'єктів, данні фотографії були також знайдені в SMS в соціальних мережах.

Також був затриманний чоловік, який намагався зробити фотографії розташування постів та військових об'єктів. В ході перевірки мобільного телефону, були знайдені і інші фотографії з розташуванням військових позицій. Дані особи були передані співробітникам Служби безпеки України.