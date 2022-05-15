Скандал: українське журі на «Євробаченні-2022» не дало жодного балу Польщі та Литві

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 276

Національне журі від України не дало жодного балу конкурсанту з Польщі. Це обурило пересічних українців, які поставили йому максимальний бал.

Не отримали балів від журі також Румунія, Молдова, Литва та Латвія. Тобто ті країни, які максимально оцінили гурт з України, та які приймають наших біженців і чи не найбільше допомагають Україні.

До складу українського журі увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків та Лук'ян Галкін. Після оголошення балів на їхню адресу посипалися звинувачення.

Співачка Ірина Федишин показала бланк, де голосувала. Вона особисто поставила виконавцю від Польщі 10 балів із 12 можливих. Зазначає, що такі результати для Польщі стали для неї шоком. Голова журі Вадим Лисиця у Facebook запевнив, що всі корупційні складові виключені. Взялися виправдовуватися й інші судді.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до народів Польщі і Литви та вибачився за позицію українського жюрі на Євробаченні.

Хочу звернутись до наших найближчих друзів у Європі та висловити свою особисту позицію щодо оцінки, яку жюрі від України надали Польщі та Литві.

Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі. П оставити полякам та литовцям нуль - це дуже соромно. Народ України вам поставив 12! – наголосив міністр.

Він зазначив, що підтримка Польщі та Литви Україні є неоціненною. І вдячність та прихильність до ваших країн – є такою ж.