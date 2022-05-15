«Чорнобаївок» буде багато: на що здатні високоточні снаряди M982 Excalibur, які передали ЗСУ

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 548

Артилерія ЗСУ отримує від різних країн НАТО 155-мм гаубиці M777 різної модифікації. Їх перші зразки вже використовують підрозділи ЗСУ на фронті для знищення окупантів. Серед звичайних снарядів до цих гаубиць союзники почали постачатиі і високоточні снаряди М982 Excalibur. Принаймні вони входять в один з пакетів допомоги від Канади.

Враховуючи, що всі поставки озброєння до України координуються у Пентагоні з метою їх максимізації ефективності, то, скоріш за все, снаряди Excalibur входить до пакетів допомоги й від інших країн, і в першу чергу самих США.

Грамотне використання M982 Excalibur може стати основним козирем наших артилеристів. Цей снаряд має вражаючу дальність у 40 км та похибку у декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Останнє має вирішальне значення, бо для влучного пострілу необхідно лише знати координати цілі, а не підсвічувати її лазером.

А для того, щоб визначити де саме знаходиться противник, ЗСУ вже мають цілий спектр засобів, починаючи від Bayraktar TB2 до контрбатарейних радарів та засобів радіотехнічної розвідки.

Водночас вкрай важливо те, що вести вогонь Excalibur-ом можливо з будь-якої сучасно артилерійської системи стандарту НАТО. Це можуть бути причіпні американські гаубиці M777, колісні французькі CAESAR, гусеничні німецькі PzH 2000 або британські AS90 Braveheart, головне - наявність цифрової системи управління для програмування снаряду.

ТТХ M982 Excalibur

Маса: 48 кг

Маса бойової частини: 22 кг

Довжина: 1 м

Калібр: 155 мм

Похибка при від точки прицілювання: 4 м

Дальність Excalibur та чому це вирішальний фактор

Excalibur це активно-реактивний снаряд і дальність стрільби ним залежить від самої артсистеми. Зокрема доведена дальність пострілу Excalibur з M777 з довжиною ствола 39 калібрів складає 36 км. А ось вже CAESAR із 52-каліберним стволом здатний вести вогонь з нього на 46 км, а PzH 2000 - на 48 км.

Тобто для максимізації ефективності Excalibur, в першу чергу, буде краще використовувати саме з самохідних артилерійських установок з довжиною ствола у 52 калібри. В умовах контрбатарейної боротьби це дозволить отримати значну перевагу над ворогом.

Для розуміння, дальність вогню з однією найпопулярніших артилерійських систем армії рф - «Мста» складає до 24,7 км спеціальними снарядами з покращеною аеродинамікою 3ВОФ45. А спеціалізований «Гіацинт», який створювався, як контрбатарейний засіб, має дальність пострілу лише до 30,5 км аналогічним спеціальним снарядом 3ВОФ86.

Тобто перевищення дальності стрільби з використання Excalibur з 52-каліберних артсистем над кращими російськими гаубицями складає 16-18 км!

Важливим фактором успішного використання будь-якої зброї є мінімізація часу від виявлення цілі до її знищення. Але для цього в ЗСУ вже відпрацьовано поєднання в одному розвідувально-вогневому контурі артилерії, БПЛА та контрбатарейних радарів, що вже дає вражаючі результати, які ЗСУ демонструють кожного дня.

Таким чином можна говорити, що Excalibur може стати вирішальним фактором, як при контрбатарейній боротьбі, так і при знищенні важливих цілей високоточними ударами. І саме завдяки використанню таких снарядів ЗСУ зможуть робити «Чорнобаївку» рашистам хоч кожного дня.