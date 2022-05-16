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Загроза голоду у світі: На тлі війни в Україні Індія заборонила експорт пшениці

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 268

 

Влада висловила стурбованість щодо ймовірної тенденції на наступні кілька місяців через тривалу російсько-українську війну

Уряд Індії обмежив експорт пшениці, помістивши його в категорію «заборонених». У наказі, виданому пізно ввечері у п'ятницю, 13 травня, Міністерство торгівлі заявило, що це робиться для забезпечення загальної продовольчої безпеки країни та задоволення потреб сусідніх, а також вразливих країн, пише The Times of India.

Зазначається, що в четвер перед Комітетом міністрів на чолі з міністром внутрішніх справ Аміт Шахом було поставлено питання про запаси пшениці для задоволення вимог відповідно до закону Про продовольчу безпеку та інших схем соціального забезпечення. Влада висловила стурбованість щодо нинішніх темпів експорту пшениці в інші країни і ймовірної тенденції на наступні кілька місяців через тривалу російсько-українську війну.

Так, експорт пшениці буде дозволено лише в разі поставок, за якими вже «було видано безвідкличний аккредитив».

Крім того, експорт може здійснюватися на підставі дозволу, наданого урядом Індії іншим країнам для задоволення їх потреб у продовольчій безпеці, і на підставі запиту їх урядів.

Загроза голоду у світі

Війна остаточно обвалила експорт зернових з України. Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту зернових у 6 разів.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна посівна пшениця Індія
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