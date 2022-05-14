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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині видали більше 121 тис продуктових наборів переселенцям

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 108

 Їх роздавали у 53 громадах області

 

На Полтавщині роздали 121 тис. 162 пакунки вимушеним переселенцям, що мешкають  у 53 громадах області, - повідомив начальник Полтавської ОВА  Дмитро Лунін

«Із 19 квітня уже роздано 121 тис. 162 пакунки у 53 громадах області. Ми продовжимо допомагати нашим людям і видамо продуктові набори переселенцям в інших громадах. Слідкуйте за анонсами в моєму телеграм-каналі, – зазначив Дмитро Лунін.

Про дату та місце видачі набору зазвичай в ОВА повідомляють заздалегідь, слідкуйте за нашими оголошеннями.

Нагадаємо, 13 травня продуктові набори видавали переселенцям, які зареєстровані у Нехворощанській та Новосанжарській територіальних громадах.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Полтавська ОВА

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Теги: переселенці продуктові набори допомога
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