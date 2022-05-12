13 травня видаватимуть продуктові набори у Нехворощанській та Новосанжарській громадах

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Із собою треба мати документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

У п’ятницю, 13 травня, видаватимуть пакунок продуктові набори переселенцям, які зареєстровані у Нехворощанській та Новосанжарській територіальних громадах, повідомили в Полтавській ОВА.

Набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщена особи (ВПО) в управліннях соцзахисту після 24 лютого 2022 року. Один набір – для однієї людини.

Зазначається, що одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.

Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Адреси:

село Нехвороща, вул. Центральна, 36А (Опорний заклад «Нехворощанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»);

селище Нові Санжари, площа Перемоги, 2/2 (Культурно-мистецький центр «Нові Санжари»).

Час роботи - з 9:00-17:00.