Роботи над відновленням водопостачання ведуться, - Кременчукводоканал

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КП «Кременчукводоканал» повідомляє про роботи з відновлення водопостачання на деяких об'єктах.

«У зв'язку з аварійним відключенням електропостачання на деяких об'єктах КП «Кременчукводоканал» припинено централізоване водопостачання. Роботи по відновленню ведуться! Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після «прильотів» частина мешканців міста залишилась без світла та води. Також не працював телефон Служби допомоги мера Кременчука.

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