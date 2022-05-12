Роботи над відновленням водопостачання ведуться, - Кременчукводоканал

КП «Кременчукводоканал» повідомляє про роботи з відновлення водопостачання на деяких об'єктах.
«У зв'язку з аварійним відключенням електропостачання на деяких об'єктах КП «Кременчукводоканал» припинено централізоване водопостачання. Роботи по відновленню ведуться! Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей!» - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після «прильотів» частина мешканців міста залишилась без світла та води. Також не працював телефон Служби допомоги мера Кременчука.
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№ 18 від 5 травня 2022Читати номер