Ніч у регіонах: окупанти обстрілювали схід та південь України

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Відносно спокійно ніч минула у центрі та на заході країни

Минулої ночі, 14 травня російські окупанти обстрілювали Харків та область, Миколаїв, Херсонщину та Донбас, у Запорізькій області тривають бої по всій лінії фронту, також гаряче на Ізюмському напрямку.

Інформацію за даними обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 14 травня опублікувала Українська правда.

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з «Ураганів» Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вікна і на подвір’ях лежать касетні боєприпаси. Люди чекають відповідні служби.

Запорізька область: в обласному центрі вночі було тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Вночі було чутно роботу артилерії на південному сході від Запоріжжя. Ситуація в області стабільна та прогнозована.

Харківська область. У Харкові ніч минула із поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду, Золочів. Один постраждалий в Чугуївському районі. Ідуть бої на Ізюмському напрямку.

Луганська область: за добу було три десятки артобстрілів, зруйновано 50 будинків, у Лисичанську – адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгарячіше було у Сєвєродонецьку. Загиблих немає.

Донецька область: стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту: Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар. Авдіївка внаслідок нічного обстрілу знеструмлена.

У Херсонській області російські військові продовжили обстріл окупованих населених пунктів, а також стріляли з території області по сусідніх регіонах. 13 травня військові рф з Градів обстріляли колони авто з людьми, які евакуювалися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені люди, серед яких двоє дітей. Стабільно критична ситуація у селах Високопільської, Великоолександрівської, Станіславської, Калинівської та Нововоронцовської ТГ.

Миколаївська область: ввечері Миколаїв росіяни обстріляли з РСЗО, внаслідок чого було пошкоджене складське приміщення та сталося загорання Балабанівського лісу. Вночі також були обстріли. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих з’ясовується.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Київській та Полтавській областях.