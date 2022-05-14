Війна з росією може закінчитись до кінця року, - українська розвідка

Російська тактика не змінилася, попри її зміщення на схід, тому Росія зазнає величезних втрат і до кінця року війна може закінчитись. Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) при Міністерстві оборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю для Sky News, пише Лівий берег.
За словами Буданова, Україна зможе відновити контроль над усіма територіями, включно з Кримом та Донецькою і Луганською областями.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що найближчі тижні для українського спротиву проти росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготривалу фазу.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер