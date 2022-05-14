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Війна з росією може закінчитись до кінця року, - українська розвідка

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 737

 Перелом настане в серпні

Російська тактика не змінилася, попри її зміщення на схід, тому Росія зазнає величезних втрат і до кінця року війна може закінчитись. Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) при Міністерстві оборони України Кирило Буданов під час інтерв'ю для Sky News, пише Лівий берег.

«Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року», – сказав він.

За словами Буданова, Україна зможе відновити контроль над усіма територіями, включно з Кримом та Донецькою і Луганською областями. 

«Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони складаються», – заявив начальник ГУР.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що найближчі тижні для українського спротиву проти росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготривалу фазу. 

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Еспресо

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Теги: війна розвідка Кирило Буданов
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