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Сьогодні у Кременчуці 76-річна жінка випала з 7-го поверху багатоповерхівки та загинула

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 488

 

Поліція встановлює обставини смерті людини

Трагедія сталася сьогодні, 11 травня, у Кременчуці. Близько 13.00 тіло жінки виявили місцеві жителі біля одного з багатоповерхових будинків. За фактом смерті людини поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

- Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група  Кременчуцького районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася мешканка багатоповерхівки, 1946 року народження.

За попередніми даними, літня жінка випала з 7-го поверху. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено до бюро судово-медичної експертизи, - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування, розпочатого слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом Кременчуцької  окружної прокуратури, встановлюються обставини події.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: поліція Полтавщини Кременчук загинула жінка
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