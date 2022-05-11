Сьогодні у Кременчуці 76-річна жінка випала з 7-го поверху багатоповерхівки та загинула

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 488

Трагедія сталася сьогодні, 11 травня, у Кременчуці. Близько 13.00 тіло жінки виявили місцеві жителі біля одного з багатоповерхових будинків. За фактом смерті людини поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

- Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася мешканка багатоповерхівки, 1946 року народження. За попередніми даними, літня жінка випала з 7-го поверху. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено до бюро судово-медичної експертизи, - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування, розпочатого слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, встановлюються обставини події.