За час війни на Полтавщині поліцейські-вибухотехніки знешкодили 22 вибухонебезпечні предмети

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 164

А на повне розмінування України знадобиться від 5 до 10 років

Із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну фахівці вибохотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили 217 службових виїздів, під час яких перевірили 213 об’єктів.

В ході цих перевірок виявлено 22 вибухонебезпечних предмети. Усі вони ідентифіковані та знешкоджені, а їх залишки зібрані як речові докази воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області на її офіційному сайті.

- Враховуючи існуючі воєнні загрози, закликаємо мешканців та гостей Полтавщини бути особливо пильними й обережними. Обов’язково поясніть дітям необхідність бути уважними. У разі виявлення підозрілого предмета – не підходьте до нього близько та не чіпайте його. Позначте місце знахідки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою. Подбайте, щоб ніхто з людей не заходив у потенційно небезпечну зону. Про виявлення подібних знахідок повідомте до найближчого відділку поліції, штабу територіальної оборони або органу влади, - зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

А у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на повне розмінування території України знадобиться від 5 до 10 років!

ДСНС щодня вилучає в середньому від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обсяги розмінування наших територій зросли майже у 10 разів. Всього з початку війни обстежено близько 20 тисяч гектарів, вилучено та знешкоджено понад 103 тисячі мін та боєприпасів. З яких майже 2 тисячі — це авіабомби різного калібру.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

За його словами, наразі загальні кількість виявлених та знешкоджених мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить лише 10% від їх прогнозованої кількості.

Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування таких величезних територій може тривати від 5 до 10 років.

- Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб агропідприємства могли проводити посівну кампанію. На цей час основні зусилля також зосереджені на обстеженні Київської, Чернігівської та Сумської областей. Та ліквідації наслідків постійних обстрілів Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей, — сказав Олег Бондар.