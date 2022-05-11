За час війни на Полтавщині поліцейські-вибухотехніки знешкодили 22 вибухонебезпечні предмети

Із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну фахівці вибохотехнічної служби поліції Полтавщини здійснили 217 службових виїздів, під час яких перевірили 213 об’єктів.
В ході цих перевірок виявлено 22 вибухонебезпечних предмети. Усі вони ідентифіковані та знешкоджені, а їх залишки зібрані як речові докази воєнних злочинів російських окупантів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області на її офіційному сайті.
А у Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на повне розмінування території України знадобиться від 5 до 10 років!
ДСНС щодня вилучає в середньому від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обсяги розмінування наших територій зросли майже у 10 разів. Всього з початку війни обстежено близько 20 тисяч гектарів, вилучено та знешкоджено понад 103 тисячі мін та боєприпасів. З яких майже 2 тисячі — це авіабомби різного калібру.
Про це на брифінгу повідомив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.
За його словами, наразі загальні кількість виявлених та знешкоджених мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить лише 10% від їх прогнозованої кількості.
Виходячи з міжнародного досвіду, розмінування таких величезних територій може тривати від 5 до 10 років.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер