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Кременчук, Полтавщина, Благодійність

Полтавська ОВА передала до волонтерського штабу у Кременчуці 11 тон овочів та консервів

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 104

 

Гуманітарна допомога передана до волонтерському штабу «Інша жінка» депутатки обласної ради від «Слуги народу» Юлії Цибульської

Полтавська військова адміністрація продовжує передавати гуманітарну допомогу до волонтерських штабів області.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

- Напередодні 10 тонн відправили в Лубни, де місцевим волонтерським штабом опікується народна депутатка від «Слуги народу» Анастасія Ляшенко. Відвезли макарони, консерви, дитяче харчування.

Ще 11 тонн овочів і консерв направили в Кременчук, до волонтерському штабу «Інша жінка» депутатки обласної ради від «Слуги народу» Юлії Цибульської, - зазначив Дмитро Лунін.

Начальник Полтавської ОВА пропонує усім, в кого є запитання, пропозиції чи проблема писати йому напряму в чат-бот Телеграм-каналу (http://t.me/lunin_in_bot)

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Полтавська ОВА гуманітана допомога волонтерство Кременчук
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