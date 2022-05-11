Начальник Полтавської ОВА спростовує інформацію з соцмереж про «прильоти» до Полтави

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін спростовує інформацію з соцмереж про нібито «прильоти» до Полтави.

Про це від повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала з 12.34 до 12.51, у соцмережах з’явилась інформація про нібито обстріли обласного центру.

- У нас немає підтвердження «прильотів» під час останньої повітряної тривоги, про які писали в мережі. Тому прошу не хвилюватися. І нагадуємо про навчальні стрільби, які тривають 10-13 травня в Полтаві з 8 до 14 години, а також в деяких інших громадах.

Усю інформацію про російські обстріли завжди публікую тут, на моєму телеграм-каналі, - зазначив Дмитро Лунін.