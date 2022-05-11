СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У мешканця Горішніх Плавнів поліцейські вилучили зброю та наркотичні речовини

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 243

 

За зберігання наркотиків та зброї затриманому повідомили про підозру – йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Оперативники та слідчі відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції вилучили в помешканні 45-річного жителя міста Горішні Плавні наркотичні речовини та пістолет. Вилучення відбулося під час проведення першочергових слідчих дій та обшуку приміщення, де проживав затриманий, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області на її офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- До поліції надійшла оперативна інформація від громадян, що місцевий чоловік може бути причетний до вчинення наркозлочинів. У подальшому ця інформація підтвердилась. На одній із вулиць Горішніх Плавнів поліцейські, згідно орієнтування, зупинили підозрілого чоловіка, 1976 року народження. Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили полімерні зіп-пакети з метамфетаміном. А під час обшуку помешкання, де він проживав, слідчими виявлено та вилучено  наркотичні речовини та пістолет з ознаками переробки без будь-яких дозвільних документів. На часі речові докази направлені на експертизу. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - пояснив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №2 Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Забігайло.  

У кримінальному провадженні, внесеному слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі вирішується  питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.

- У разі визнання вини судом фігуранту може загрожує до від 3 до 7 років позбавлення волі, - зазначають у Відділі комунікації поліції Полтавської області.

 

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: поліція Полтавщини Горішні Плавні наркотики пістолет кримінальна справа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх