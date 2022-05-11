У мешканця Горішніх Плавнів поліцейські вилучили зброю та наркотичні речовини

За зберігання наркотиків та зброї затриманому повідомили про підозру – йому загрожує до 7 років позбавлення волі
Оперативники та слідчі відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції вилучили в помешканні 45-річного жителя міста Горішні Плавні наркотичні речовини та пістолет. Вилучення відбулося під час проведення першочергових слідчих дій та обшуку приміщення, де проживав затриманий, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області на її офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
У кримінальному провадженні, внесеному слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер