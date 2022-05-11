У мешканця Горішніх Плавнів поліцейські вилучили зброю та наркотичні речовини

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 243

За зберігання наркотиків та зброї затриманому повідомили про підозру – йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Оперативники та слідчі відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції вилучили в помешканні 45-річного жителя міста Горішні Плавні наркотичні речовини та пістолет. Вилучення відбулося під час проведення першочергових слідчих дій та обшуку приміщення, де проживав затриманий, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області на її офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- До поліції надійшла оперативна інформація від громадян, що місцевий чоловік може бути причетний до вчинення наркозлочинів. У подальшому ця інформація підтвердилась. На одній із вулиць Горішніх Плавнів поліцейські, згідно орієнтування, зупинили підозрілого чоловіка, 1976 року народження. Під час поверхневого огляду у нього виявили та вилучили полімерні зіп-пакети з метамфетаміном. А під час обшуку помешкання, де він проживав, слідчими виявлено та вилучено наркотичні речовини та пістолет з ознаками переробки без будь-яких дозвільних документів. На часі речові докази направлені на експертизу. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - пояснив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №2 Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Забігайло.

У кримінальному провадженні, внесеному слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України.

- У разі визнання вини судом фігуранту може загрожує до від 3 до 7 років позбавлення волі, - зазначають у Відділі комунікації поліції Полтавської області.