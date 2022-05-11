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США вирішили надати новий пакет допомоги Україні на рекордну суму - майже 40 млрд доларів

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 27

 

Відповідний законопроєкт щодо підтримки України вчора схвалила Палата представників США

Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму близько 40 млрд доларів. Документ отримав необхідну більшість голосів – його підтримали 368 конгресменів і лише 57 парламентарів проголосували проти.

Тепер законопроєкт буде переданий на розгляд Сенату, який, як очікується, швидко його  розгляне.

Лідер більшості у Сенаті Чак Шимер наголосив, що після схвалення законопроєкту Палатою, Сенат «вживе швидких заходів» для його прийняття.

Після цього він буде направлений на підпис президенту США Джо Байдену.

Цей пакет включає військову, економічну, гуманітарну допомогу та  допомогу біженцям.

Варто зазначити, що сума пакету допомоги Україні на 7 млрд доларів більша тієї, про яку просила адміністрація Джо Байдена.

Спочатку президент США вимагав у Конгресу дозволу на 33 млрд доларів. Проте законодавці вирішили додатково виділити ще 3,4 млрд доларів на військову допомогу та 3,4 млрд доларів на вирішення гуманітарних питань.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США, зокрема спікеру Ненсі Пелосі, за оперативне схвалення закону про додаткову фінансову підтримку нашої держави та рекордний пакет допомоги Україні.

Про це Президент України повідомив у своєму Твіттері.

 

- Дякую Ненсі Пелосі та всім друзям у Палаті представників за  швидке схвалення ініційованого Джо Байденом закону про додаткову фінансову підтримку України. Очікуємо на розгляд цього важливого для нас документа в Сенаті,  – зазначив глава Української держави.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: США допомога президент Зеленский
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