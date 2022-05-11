Умови для вступу школярів до 1 класу на Полтавщині та особливості щодо дітей-переселенців

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 161

Традиційно навесні, а інколи й раніше, батьки дітей, яким виповнилося 6 років, починають думати про те, до якої школи віддати на навчання свою дитину та що для цього потрібно? Цієї весни для багатьох батьків це питання ускладнилося тим, що вони були вимушені залишити свої домівки та рідні міста і села, рятуючись від війни, та опинились у незнайомих місцях.

На питання батьків майбутніх першокласників, у тому числі і внутрішньо переселених осіб, відповів у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Багато батьків цікавляться, які будуть умови для вступу школярів до 1 класу на Полтавщині. Відповідаю на найпоширеніші питання. Щодо дітей, які проживали й проживають на Полтавщині - без змін. Заява про зарахування дитини до 1 класу школи, за якою вона закріплена територіально, подається до відповідного закладу освіти одним із батьків особисто до 31 травня, - пояснив очільник ОВА порядок прийому дітей до 1 класу.

Він вказав на необхідні для цього документи:

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу дитини (має бути оригінал);

оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о.

Дмитро Лунін уточнив особливості прийому дітей до школи для ВПО.

- Щодо дітей-переселенців, які переїхали на Полтавщину. Переселенці мають бути зараховані в школу за місцем проживання – фактичної реєстрації. Один із батьків, опікунів або інших законних представників у визначені місцевою владою терміни має подати заяву до школи, на території якої проживає дитина. Це можна зробити як особисто, так і онлайн (через електронну пошту або зателефонувавши до закладу освіти). Необхідні документи (на вибір): довідка про взяття на облік ВПО; медична довідка № 086-1/о. Відсутність довідки не є підставою для відмови у зарахуванні! Але все ж таки довідку треба надати до початку навчального року (такі моменти краще узгодити безпосередньо з директором школи), - зазначив Дмитро Лунін.

Він також уточнив що робити батькам та директору школи, якщо на дитину-переселенця документів немає?

- Що робити, якщо документи на дитину втрачені? Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу, вона зараховується до школи без цих документів. У такому випадку керівник школи має невідкладно проінформувати органи опіки за місцем проживання дитини чи місцеперебуванням школи, щоб сприяти оформленню свідоцтва, - пояснив очільник ОВА.

Він також роз’яснив, як дізнатися про початок прийому заяв до школи та що таке «територія обслуговування» школи?

- Не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв школа має повідомити про це та оприлюднити графік прийому документів на своєму сайті та/або на інформаційних стендах. Там буде й інформація щодо максимальної кількості дітей, яких школа може зарахувати, завантаженості класів, території обслуговування. Що таке «територія обслуговування?» Це означає, за яким закладом освіти закріплені певні вулиці та будинки. Інформацію про це школи розміщують на своїх сайтах та на офіційних сторінках управлінь освіти громади. Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, які мають постійну реєстрацію, та зареєстровані ВПО, - зазначив Дмитро Лунін.

Він додав, якщо ВПО не зареєстровані на території обслуговування школи – заклад освіти має сприяти реєстрації та не відмовляти у прийнятті документів.

Начальник обласної військової адміністрації також пояснив чи мають переселенці першочергове право на зарахування?

- Чи мають переселенці першочергове право на зарахування? Так. Якщо вони зареєстровані як ВПО на території обслуговування школи, - написав Дмитро Лунін.



