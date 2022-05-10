Депутати хочуть люструвати засновників та членів ОПЗЖ та інших проросійських партій

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 277

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо очищення влади (люстрації) від засновників та членів антиукраїнських політичних партій. Це означає, що депутати та члени партій ОПЗЖ, «Партії Шарія», «Соціалістична партія України» не зможуть більше балотуватися на пост Президента України та депутатів усіх рівнів. Список партій ґрунтувався на рішення Ради національної безпеки та оборони. Проте не відкидають варіант додати до списку «Партію регіонів».

Серед авторів законодавчої ініціативи народний депутат з Кременчука Олексій Мовчан «Слуга народу».

6 травня у парламенті зареєстрували законопроєкт № 7318 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій».

Планується внести зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про очищення влади». Законопроєктом пропонується встановити заборону обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) протягом десяти років особам, які були засновниками або членами політичних партій: «Опозиційна платформа – за життя», «Партія Шарія», «Держава», «Ліва опозиція», «Прогресивна соціалістична партія України», «Союз лівих сил», «Соціалістична партія України», «Соціалісти, «Опозиційний блок», «Наші» та «Блок Володимира Сальдо».

Крім того, пропонується заборонити таким особам бути:

кандидатами на посади Президента України, народного депутата України;

депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою.

У пояснювальній записці вказано, що однією із причин військової агресії російської федерації стали саме проросійські виступи вказаних осіб за ідею так званого «руского міра».

- Ураховуючи пряму військову агресію з боку російської федерації, зважаючи на антиукраїнську політичну та організаційну діяльність, пропаганду війни, публічні заяви та заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, реальні загрози порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, а також дії, спрямовані на незаконне захоплення державної влади, демонстрацію проявів колабораціонізму, насильства, зважаючи на програмні та статутні цілі, що містять антиукраїнську позицію, поширення відомостей про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, 18 березня 2022 року Рада національної безпеки і оборони України вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність в Україні політичних партій «Опозиційна платформа – за життя», «Партія Шарія», «Держава», «Ліва опозиція», «Прогресивна соціалістична партія України», «Союз лівих сил», «Соціалістична партія України», «Соціалісти, «Опозиційний блок», «Наші» та «Блок Володимира Сальдо».

Дане рішення введено в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 153/2022. Незважаючи на це, попри рішення вищих державних органів, 19 квітня 2022 року колишні 23 народні депутати України фракції політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир», що свідчить про продовження антиукраїнської діяльності таких осіб в рядах вищих органів державної влади, чого не можна допустити.

Однією із причин військової агресії російської федерації стали саме проросійські виступи вказаних осіб за ідею так званого «російського світу» («руского міра»), тобто за російську неоімперську, геополітичну, культурноісторичну ідею міжнародного та міждержавного співтовариства, об'єднаного причетністю до росії і прихильністю до російської мови та культури, під гаслами єднання та «захисту» носіїв російської мови та культури.

Чинне законодавство України містить заборону лише минулих комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, не приділяючи уваги прогресуючій сьогодні ідеї «руского міра», спрямованій в тому числі на ліквідацію незалежності України. З огляду на це, необхідним є однозначне засудження та заборона на законодавчому рівні в Україні ідеї «російського світу» («руского міра»), як форми націонал-соціалізму (нацизму), які можуть реалізувати себе через доступ їх представників до органів державної влади та місцевого самоврядування. Проведення в Україні процедури очищення влади від представників проросійських партій дасть змогу зменшити шанси перебування осіб, які мають на меті нівелювати соборність та державний суверенітет України, маючи повноваження в органах державної влади та місцевого самоврядування.