СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Надзвичайні новини

На Полтавщині слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо спроби підкупу поліцейських

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 95

Винному у скоєнні такого кримінального правопорушення загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі

На Миргородщині слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно водія, який пропонував патрульним Гдяча 5 000 гривень хабаря. У незаконний спосіб мешканець району намагався уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

- Слідчий підрозділ Миргородського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, скерував до суду обвинувальний акт відносно 53-річного водія мікроавтобусу Volkswagen Transporter, який в середині квітня цього року зробив неправомірну пропозицію патрульним поліцейським, які оформляли адміністративний матеріал. Правоохоронці відмовились від неправомірної вигоди, зафіксували цей факт та викликали слідчо-оперативну групу для документування кримінального правопорушення, - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Правопорушника обвинувачують у пропозиції надати службовій особі неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданої їй влади та службового становища (частина 1 статті 369 Кримінального кодексу України). Окрім того, поліцейські спрямували до суду адміністративний матеріал, складений відносно водія за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Довідково. Винному у скоєнні такого кримінального правопорушення загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: поліція суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх