На Полтавщині слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо спроби підкупу поліцейських

Винному у скоєнні такого кримінального правопорушення загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі
На Миргородщині слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно водія, який пропонував патрульним Гдяча 5 000 гривень хабаря. У незаконний спосіб мешканець району намагався уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Правопорушника обвинувачують у пропозиції надати службовій особі неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданої їй влади та службового становища (частина 1 статті 369 Кримінального кодексу України). Окрім того, поліцейські спрямували до суду адміністративний матеріал, складений відносно водія за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Довідково. Винному у скоєнні такого кримінального правопорушення загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер