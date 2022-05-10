На Полтавщині слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо спроби підкупу поліцейських

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Винному у скоєнні такого кримінального правопорушення загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі

На Миргородщині слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно водія, який пропонував патрульним Гдяча 5 000 гривень хабаря. У незаконний спосіб мешканець району намагався уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

- Слідчий підрозділ Миргородського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, скерував до суду обвинувальний акт відносно 53-річного водія мікроавтобусу Volkswagen Transporter, який в середині квітня цього року зробив неправомірну пропозицію патрульним поліцейським, які оформляли адміністративний матеріал. Правоохоронці відмовились від неправомірної вигоди, зафіксували цей факт та викликали слідчо-оперативну групу для документування кримінального правопорушення, - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Правопорушника обвинувачують у пропозиції надати службовій особі неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданої їй влади та службового становища (частина 1 статті 369 Кримінального кодексу України). Окрім того, поліцейські спрямували до суду адміністративний матеріал, складений відносно водія за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Довідково. Винному у скоєнні такого кримінального правопорушення загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі.