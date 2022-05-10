СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Генеральний штаб повідомив, яка наразі воєнна ситуація в Україні

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 242

 

Оперативна інформація станом на 18 годину 

Оперативна інформація станом на 18.00 10 травня щодо російського вторгнення. Триває 76 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Відмічалося переміщення військової техніки збройних сил республіки білорусь у рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучаються до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів в прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжує вживати заходи з перегрупування наявних підрозділів. Здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ додатково перемістив на територію нашої держави до 500 мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.
На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.

Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має.
Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.
На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

В місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози. Мобілізаційні заходи на території регіону не проводяться, місцеві збройні формування та оперативна група російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Противник продовжує нести втрати на території України. Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород російської федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.

В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!

2
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх