СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Спорт

Кременчужанин Ігор Лозовий, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 239

 Випускника Кременчуцького педколеджу нагородили Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Ігоря Лозового - випускника відділення фізичного виховання 2016 року Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.Макаренко нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це інформує пресслужба навчального закладу з посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського. 

- Статний, стриманий і доброзичливий юнак, що майстерно володіє технікою рукопашного бою, після закінчення коледжу вирішив пов’язати долю з військовою службою. Указом Президента України його нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ігор, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалася в напрямку траси Житомир-Київ

- Пишаємося мужністю, нескореністю та відвагою наших хлопців! Ви – наші Герої! Витримки Вам, вправності, віри у власні сили та перемогу! Віримо в Україну! - йдеться у повідомленні педколеджу.

2
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: нагородження війна рукопашний бій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх