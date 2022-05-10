Кременчужанин Ігор Лозовий, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць

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Ігоря Лозового - випускника відділення фізичного виховання 2016 року Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.Макаренко нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Про це інформує пресслужба навчального закладу з посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.

- Статний, стриманий і доброзичливий юнак, що майстерно володіє технікою рукопашного бою, після закінчення коледжу вирішив пов’язати долю з військовою службою. Указом Президента України його нагороджено Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ігор, діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалася в напрямку траси Житомир-Київ

- Пишаємося мужністю, нескореністю та відвагою наших хлопців! Ви – наші Герої! Витримки Вам, вправності, віри у власні сили та перемогу! Віримо в Україну! - йдеться у повідомленні педколеджу.