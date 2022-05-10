Пенсіонер на Полтавщині ледь не спалив національний природний парк «Пирятинський»

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У Лубенському районі палія притягнули до адміністративної відповідальності за спалювання сухої рослинності. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

7 травня о 17.15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу очерету в селі Кроти Лубенського району. Рятувальники, які прибули на виклик, одразу приступили до гасіння. У зв’язку з вітряною погодою, вогонь швидко розповсюдився. Пожежу ліквідували лише за годину. Вогнем знищено очерет на площі 1 га. До гасіння залучалися 5 рятувальників.

Під час огляду місця пожежі виявили територію випаленої сухої рослинності на площі 20 кв. м, власником якої є 74-річний пенсіонер. Чоловік, який проживає поруч вирішив прибрати та спалити суху рослинність на власній території. Внаслідок сильного вітру пожежа по трав’яній підстилці почала швидко розповсюджуватись в бік водно-болотистої місцевості (очерету), яка належить Національному природному парку «Пирятинський». Працівник парку помітив вогонь та не втрачаючи часу викликав надзвичайників та працівників поліції.

Дослідження версій про причину пожежі показало, що причиною займання є необережне поводження з вогнем під час самовільного випалювання сухої рослинності громадянином. На чоловіка склали адміністративний протокол за ст.77-1 ч.1. КУпАП.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 77-1 КУпАП, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3 060 грн. до 6 120 грн.) і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 15 300 грн. до 21 420 грн.).