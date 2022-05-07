До уваги підписників газети «Кременчуцький ТелеграфЪ», «Для дому та сім’ї» та «Приватна газета»

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У зв’язку з введенням воєнного стану Видавничий дім «Приватна газета» призупиняв випуск друкованих видань «Кременчуцький ТелеграфЪ», «Для дому та сім’ї» та «Приватна газета». 5 травня наш видавничий дім повернув випуск газет «Для дому та сім’ї», який містить вкладку «Приватної газети».

- З травня всі підписники «Кременчуцького Телеграфа» будуть отримувати газету «Для дому та сім’ї». Дякуємо за розуміння та віру, - зауважила головна редакторка «Кременчуцького Телеграфа» Леся Лазоренко та весь творчий колектив Видавничого дому «Приватна газета».

Нагадаємо, що щочетверга на сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» у розділі «Приватна газета» виходить свіжий випуск з оголошеннями про пошук роботи, оренду жита, продаж/купівлю побутової техніки та інше.