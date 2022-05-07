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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Миколаївщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та 20 одиниць техніки

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 363

 

Також за минулу добу в Україні збили 14 безпілотників ворога

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 7 травня. Розпочалась 73 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі Харкова. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами підірвали три автомобільні мости, щоб уповільнити контрнаступальні дії підрозділів Сил оборони.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ.

У місті Маріуполь рашисти продовжують блокувати підрозділи Сил оборони в районі «Азовсталь» та здійснюють штурм, аби взяти під контроль території заводу.

На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури Миколаєва ракетами та реактивними системами залпового вогню. У населеному пункті Івано-Кепине підрозділи Сил оборони знищили склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У тимчасово зайнятому противником Херсоні загарбники вживають ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшили кількість блокпостів та пересувних патрулів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили чотирнадцять БпЛА типу «Орлан».

На території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України за минулу добу відбили вісім атак ворога, знищили три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські окупанти Миколаїв Харків склад безпілотник
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