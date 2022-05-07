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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кількість цивільних жертв в Україні у десятки разів перевищує військові – Шмигаль

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 391

 

Він зауважив, що ситуація на фронті «залишається без змін»

Унаслідок війни, яку росія розв’язала проти України, кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує військові жертви; це справжній геноцид.
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю журналістам польського суспільного мовника TVP, передає кореспондент Укрінформу.

- Величезна кількість трагічних подій відбувається сьогодні в Україні. Це фактично війна проти українського народу, це війна проти демократичного світу. Кількість цивільних жертв у десятки разів перебільшує військові жертви. Це означає, що це воєнні злочини, що це злочини проти людяності, це геноцид проти українців, - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що ситуація на фронті «залишається без змін».

- Київська, Чернігівська, Сумська області фактично звільнені. Сьогодні основна битва відбувається на Донбасі; росіяни створюють тиск, постійно атакують, безперестанку, вони концентрують там угруповання. Найбільша концентрація сьогодні в Луганській області. Але, фактично, значного успіху росіяни не мають ніде. На півдні України за останню добу нашим військам вдалося визволити декілька невеликих населених пунктів. Тобто, сьогодні ідуть важкі, надзвичайно важкі бої на Донбасі, на півдні, - зауважив Шмигаль.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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