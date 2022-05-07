З 10 травня дозволять риболовлю, але не всім

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Із 10 травня дозволяють любительську риболовлю на водоймищах Полтавщини. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

- Багато хто писав до мене в чат-бот і просив про це рішення. Ухвалили. Єдине, що ловимо поплавковою чи донною вудкою з одним гачком або спінінгом з блешнею з берега в межах населених пунктів. Але не ловимо там, де нереститься риба. Ці місця визначені Управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області. Навігація маломірних суден і промисловий вилов заборонені, - йдеться у повідомленні.