З 10 травня дозволять риболовлю, але не всім

Із 10 травня дозволяють любительську риболовлю на водоймищах Полтавщини. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
- Багато хто писав до мене в чат-бот і просив про це рішення. Ухвалили. Єдине, що ловимо поплавковою чи донною вудкою з одним гачком або спінінгом з блешнею з берега в межах населених пунктів. Але не ловимо там, де нереститься риба. Ці місця визначені Управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області. Навігація маломірних суден і промисловий вилов заборонені, - йдеться у повідомленні.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер