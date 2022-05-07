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Надзвичайні новини, Полтавщина

5,5 років проведе за ґратами чоловік, який вдарив в обличчя директора ринку на Полтавщині

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 531

 

Побитий знепритомнів

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області виніс вирок 35-річному чоловіку М., який майже 2 роки тому сильно вдарив заступника директора ринку, і той втратив свідомість. 17 березня суддя Валентина Куцин призначила йому 5,5 років ув’язнення. Про це повідомляє видання «Полтавщина».

Інцидент стався зранку 7 червня 2020 року на території центрального ринку Миргорода. Заступник директора ринку Петро Грицай зробив зауваження миргородцю, бо той був на території без маски, що заборонено правилами карантину. Між чоловіками зав’язалася перепалка. Громадянин М. вдарив Грицая кулаком в обличчя, той упав на асфальт і знепритомнів. У такому стані його ушпиталили до реанімаційного відділення Миргородської районної лікарні.

За даними Полтавської обласної прокуратури, лікарі діагностували, що заступник директора ринку отримав тяжкі тілесні ушкодження. Щодо нападника відкрили провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

Трохи менше, ніж за 2 роки, суд визнав нападника винним, йому призначили 5 років і 6 місяців ув’язнення. Вирок поки не набув законної сили і до настання такого часу 35-річний чоловік перебуватиму під особистим зобов’язанням (підпискою про невиїзд). Такий запобіжний захід обрав суд.

За час, поки тривало слідство, 68-річний потерпілий встиг піти з посади заступника директора ринку.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Миргород ринок бійка карантин маска суд вирок
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