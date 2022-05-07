Кременчуцькі дітлахи продають поробки, щоб допомогти українській армії

Вчора, 21:24 Переглядів: 322

У Кременчуці маленькі кременчужани продають вироби хендмейд, а на виручені кошти допомагають українській армії. Про це повідомляє пресслужба Міського футбольного клубу «Кремінь».

- Мої діти та їх друзі долучилися до допомоги нашим ЗСУ, роблячи своїми руками різні вироби і продаючи їх. На кошти вони купують продовольчі продукти і передають їх військовим! Слава Україні! - розповів дитячий тренер МФК «Кремінь» Антон Диндіков.

Як раніше писав «Кременчуцький ТелеграфЪ», маленькі кременчужани та вимушені переселенці пишуть листи та готують малюнки, щоб підняти бойовий дух та підтримати наших воїнів, які оберігають наш спокій.